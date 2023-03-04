韓綜《帳篷外面是歐洲》去年首季找來柳海真、陳善圭、朴智煥、尹均相前往瑞士和義大利播出後受到觀眾喜愛，近日推出第2季，找來趙震雄領軍崔元英、朴明勳跟權律到西班牙露營旅行，4人中僅崔元英有露營經驗，加上遇西班牙半世紀以來最強暴風雪襲擊，讓這次的旅程充滿考驗，充滿新鮮感的組合也緊抓觀眾視線，首播在韓最高收視達7.9％，成績亮眼。

趙震雄透露自己其實不喜歡露營，但一聽到旅行地點是西班牙便心動了，「從以前讀大學時我就夢想著能夠去西班牙走朝聖之旅，而且權律還有崔元英、朴明勳平時都是我的酒友，所以決定加入，一開始很不適應，但搭好帳篷後真的很有成就感，也漸漸享受起露營的氛圍。」不過比起美食美景，4人都對當地的極端天氣印象更為深刻，首度成為實境綜藝節目班底的趙震雄在記者會上說：「工作人員2周前去踩點時，天氣都還很好，但我們到了以後卻開始下起暴風雪，有點懷疑製作單位是不是故意安排我們這時間出發的，透過節目我親身感受到了氣候異常的嚴苛，環境問題很值得我們去思考並做出改變。」

權律也表示，因為當地的氣溫比往年降了10度左右，準備的衣物全都不夠保暖，到了露營場地發現只有他們選擇搭帳篷，其他遊客都住在露營車上，度過難忘的夜晚。出發前，4人齊聚討論行程，趙震雄透露自己以前是駕駛兵，比起演戲，更擅長開車，長途的駕駛都交由他負責。4人中年紀最小的權律被推選為總務，到了當地，他不僅費心緊掐預算，還一肩扛起翻譯溝通任務，流利的英文令哥哥們大為讚嘆。趙震雄笑說：「真是辛苦權律了，我們3人只要一有事就會喊他名字，為了帶著不中用的我們在國外生活，他付出很多心力。我有問他想不想再來西班牙露營旅行，他說想，只要不是跟我們都好。」

有過露營經驗的崔元英，事先找了不少資料與成員們分享，他的老婆沈宜英則貼心地花了好幾天的時間，準備各種小菜讓他帶上，成員們吃到韓食紛紛露出感動神情，細心照料成員的他，也在節目中意外展現呆萌的一面，散發不同以往的魅力。演出過奧斯卡得獎電影《寄生上流》的朴明勳表示，走在西班牙市區時，有不少人認出他跟成員們，驚嘆韓流的威力之餘也讓他相當興奮。《帳篷外面是歐洲 西班牙篇》每週五中午愛奇藝國際站播出。