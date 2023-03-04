美國賓州一名婦人下落不明長達31年，在法律上已是死人一個，最近居然找到了，丈夫與妹妹直呼「不可置信」。婦人失蹤前苦於偏頭痛長達10年、宣稱看見天使現身，曾因精神分裂症狀短暫住院，某天突然人間蒸發，家人遍尋不著以為她已身亡。直到去年，她被發現人在波多黎各，已成失智老婦。

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）、美國廣播公司第7台（ABC7）報導，賓州匹茲堡最近發生婦人「死而復生」的奇聞。1992年，時年52歲的派翠西亞（Patricia Kopta）突然失聯，丈夫、手足求助警方尋人未果，7年後執法當局只好宣布她已死亡。她78歲的妹妹葛洛莉雅（Gloria Smith）聞訊直呼：「我不相信，太震驚了。這麼多年以來，我們都以為她已經死了。」

匹茲堡附近的羅斯鎮副警長科赫普（Brian Kohlhepp）說明，派翠西亞到了波多黎各之後，1999年6月因流落街頭住進一處護理之家，自稱從歐洲搭郵輪抵達波多黎各。近年派翠西亞出現失智症狀，一些個人瑣事說溜了嘴，隨著身分細節日漸洩漏，社工去年聯繫國際刑警組織人員，國際刑警組織把個案特徵通報給科赫普，後以DNA檢驗確認婦人就是失蹤已久的派翠西亞。

幾個月後，羅斯鎮警方正式通知派翠西亞的丈夫鮑勃（Bob Kopta），失蹤已久、早已宣告死亡的妻子，人在3200公里外的波多黎各。

Patricia Kopta, a well-known Pittsburgh street preacher known as "The Sparrow," was found alive in Puerto Rico more than three decades after she went missing. READ MORE: https://t.co/ztb0ZFkRk1 pic.twitter.com/t1XgY71lAe — KDKA (@KDKA) March 2, 2023

警方周四（2日）召開記者會說明。鮑勃說：「有一天晚上我到家發現她就這麼消失了，沒人知道她在何方。將近31年過去了，心裡還是很難過。我花了很多錢找她，還在波多黎各登報尋人。」

86歲的鮑勃說，妻子如今83歲，兩人1972年結婚，她高中時期成績優異，曾任模特兒、舞蹈老師。妹妹葛洛莉雅說，姊姊後來去玻璃工廠上班，一做10年，每周參加舞蹈活動，婚前常與朋友去波多黎各度假，「她熱愛海洋沙灘與溫暖的陽光」，後來因偏頭痛辭去工作，醫師研判是壓力所致。等到姊姊去了匹茲堡擔任電梯操作員，家人開始注意到她出現異狀，「她說自己看到天使」，不久她開始上街傳教。

醫師診斷她有誇大型妄想與精神分裂症狀，讓她短暫住院，出院後仍持續傳教，直到失蹤為止。

鮑勃說，妻子失蹤前苦於精神疾患，不想住院治療，常嚷著要去波多黎各。派翠西亞音訊杳然7年後，當局宣告她已死亡，「每當有報導稱波多黎各發現某人遺體，我總忍不住想著會是派翠西亞嗎？」

妻子莫名失蹤，丈夫往往是頭號嫌疑犯。鮑勃沒有再婚，日子過得很煎熬，他得知妻子仍在世，備感解脫，但他無意去探望妻子，只想忘掉這一切，「她之前其實隨時可以回來的」。

葛洛莉雅說，31年來家人心痛難熬，「母親、她的雙胞胎妹妹還有我，長年以來掛心不已」，她打算去波多黎各探望姊姊。派翠西亞的雙胞胎妹妹已去世。