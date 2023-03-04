睽違3年復賽的全國創意宋江陣大賽擂台4日在內門南海紫竹寺盛大登場，共有6支分別來自全國北中南的隊伍闖進決賽，各隊演出精彩又震撼，吸引各地民眾到場觀賽，經過一整天激烈廝殺，2023全國創意宋江陣大賽由國立台南大學奪得冠軍。

高市府觀光局表示，創意宋江陣頭大賽已進行到第4代王者之璽，連續3次奪冠便能永久保存象徵最高榮譽的王者之璽，這也是各陣頭努力的目標，6支隊伍比照水滸傳的納投名狀情景，宣誓「為愛鬥陣，以陣會友、全力以赴」。

經過激烈的比賽，由國立台南大學奪得冠軍，第2名則是鳳武薪傳-西螺鳳山館，第3名樹德傳藝，優勝獎得主為武傳藝坊、台南市立六甲國中，佳作獎是晨曦武藝表演團、龍武傳藝坊奪得內門南海紫竹寺觀音佛祖獎、高雄市議會議長獎則是晨曦武藝表演團。

觀光局長高閔琳表示，創意宋江陣頭大賽的種子在各地發芽，當年參賽的學子如今已是帶隊教練，台灣各地的藝陣表演團體也在增加，不僅讓宋江陣流傳更廣，也帶動不同性質的藝術團隊結陣同行，讓比賽更加精彩好看，這些都有助於台灣民俗傳承及藝術產業多元發展。

2023高雄內門宋江陣系列活動接連登場，3月5日至8日羅漢門迎佛祖遶境已有200多年歷史，是當地特有的無形文化資產，更經文化部授證為高雄地區第1個國家重要民俗。遶境期間南海紫竹寺前廣場也安排內門地區中、小學才藝表演，而觀音亭長青協會、內門老人福利協進會等也將加入表演行列，3月5日還有文史團隊專業解說「文史導覽小旅行」，現場免費報名參加。