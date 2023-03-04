印尼國營石油公司（Pertamina）位於雅加達北部的Plumpang油庫於昨（3）日晚間發生爆炸，火勢波及附近民宅，目前至少已造成17人死亡及50人受傷。外交部表示，目前尚無台僑或國人傷亡通報。

外交部表示，外交部亞東及太平洋司於本（4）日代表吳釗燮部長，向駐台北印尼經濟貿易代表處副代表卓馬廷（Zulmartinof）表達我國政府及人民的誠摯慰問，駐台北印尼經濟貿易代表處也特別感謝我方的關懷。

外交部指出，根據我國駐印尼代表處在第一時間掌握的消息，目前尚無台僑或我國人傷亡通報，將持續追蹤最新資訊。

外交部提醒，國人如果在印尼遭遇急難需要協助，請即撥打我國駐印尼代表處急難救助電話：＋62-811-984-676；或我國駐泗水辦事處緊急聯絡電話：＋62-822-5766-9680；或請國內親友撥打「外交部緊急聯絡中心」電話：0800-085-095，以取得必要協助。