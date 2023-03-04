這樣的關係你能接受嗎？一名人妻表示，她和老公是開放式關係，還共有一個「約P群組」，只要有性需求就會在裡面發聲，笑說：「有點像是約打麻將」，不過為了避免和床伴產生太深刻的感情，有4種行為嚴格禁止，人妻強調，並非要倡導這種夫妻關係，只是認為，這反倒有助於她們夫妻維持感情。貼文一出，引發熱議。

原PO在論壇《Dcard》發文表示，她和另一半交往3年、結婚2年，彼此的慾望都很強，但迫於現實，常無法互相滿足，因此長期以來都是開放性關係，但彼此都能「性愛分離」，且對方可以隨時詢問、查看、合理干涉和床伴的所有事情。

「我們都不希望對方和其他人發展戀愛關係」，原PO表示，她和老公設下了幾道防線，確保彼此不會越界，可以和床伴聊18禁的話題，但嚴禁「單獨約會、互相關心、互道晚安、分享生活」，簡單來說就是任何聊天、非床上的單獨相處都不行。

原PO透露，她和老公都有固定的床伴，甚至還為此建立了LINE群組，「省得我老公還要額外私訊我說，他要跟誰幹嘛」，原PO笑說，其實有點像是約打麻將，三缺一時就在群組裡面喊一聲，而這個群組也是有需求才會使用，完全不聊感情、生活。不過，原PO也強調，並非想要倡導這種夫妻關係，僅是單純分享，她認為，這反倒有助於她和老公的感情走得更長久，「性事更不容易膩，更能確保他不會出軌」。

貼文曝光後，引發網友熱烈討論，「對我來說實在太奇怪了，不過給予尊重」、「本來就該找基本價值觀相同的人結婚，雙方規則有講好，就沒啥問題」、「沒有惡意，但我真的完全不能接受欸」、「你老公當然不會出軌，因為他已經出軌啦，哪有火車翻了又翻的道理」、「相同的價值觀在一起根本沒問題，但是大部分男生都是雙標人」。