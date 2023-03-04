疫情逐漸解封，小三通回復人貨暢旺的榮景指日可待。看好金門成為兩岸電商快遞樞紐的中華郵政公司，3日由台北郵局局長吳信陵帶隊拜會縣長陳福海，說明中華郵政物流中心分期建設營運規劃以及山外郵局新建大樓申請建照進度。陳福海肯定中華郵政深耕金門的用心，也期許未來物流中心落成後能夠帶領金門流通業持續向上發展，奠定金門兩岸貨物中轉營運樞紐的基礎。

縣府民政處長陳世保表示，按《海峽兩岸郵政協議》，廈門、金門同為兩岸郵件封發局，看準金門在未來可望持續成為兩岸物流轉運亮點，中華郵政在陳福海首次擔任縣長期間即與縣府多次座談討論在金門深耕營運的規劃。

陳福海(右)肯定中華郵政的用心，期許未來物流中心能帶領金門流通業持續發展。(圖／縣府提供)

據了解，縣府早在2019年即按土地徵收條例等相關規定，提報內政部、行政院申請專案，讓售金門縣金湖鎮市港路段逾5000平方公尺的精華地段土地給中華郵政，做為興建物流郵務大樓使用，建築規劃包含有郵局、商業空間、辦公室、郵件工作室以及倉儲物流等多功能服務項目。

台北郵局局長吳信陵表示，持續看法好兩岸物流業務，也認為金門將是兩岸電商快遞的潛力發展區，目前該公司規劃的第一期山外郵局營業大樓新建工程委託規劃設計及監造技術服務案已經在去年底完成決標，今年將加速進行建照申請等流程。至於第二期的亮點郵政電商大樓，中華郵政目前規劃是2027年底取得建造投入興建，盼能為金門的物流能量投入更多的資源。

據了解，曾多次到訪金門的PChome網路家庭創辦人詹宏志旗下的電商集團，已承租中華郵政公司位於桃園龜山的國際級郵政物流園區。由於詹宏志也曾表示看好金門的地理優勢可作為發展電商物流產業，因此地區的相關業界人士也期待隨著中華郵政深耕金門，在未來可以吸引像PChome、MoMo等大型電商進駐金門，帶動產業界的發展。