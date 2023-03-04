日前藝人鄭仲茵回答媒體提問時，提及前夫陳冠霖自女兒滿月後，父女沒再見面，讓陳冠霖發出千字文反擊，不滿自己被消費了20年，對此，鄭仲茵回嗆男方是「慣性暴力者」，曾進行言語辱罵、家暴等。而日前女兒「黛拉」提及母女互動，稱媽媽是控制狂，不僅會控制她的行蹤，甚至要知道所有交友狀況，讓她非常無奈。

鄭仲茵日前帶女兒「黛拉」上節目《我就問你正常嗎？》，她表示雖然自己看人不準，但若女兒交男朋友，一定要帶回家給她看，也會留意普通朋友的背景。黛拉舉例：「假如我今天跟朋友出去玩，就會問名字跟性別，甚至爸媽也會問候」，此外，黛拉也說鄭仲茵不允許帶同學回家，「她潔癖很嚴重，覺得家裡不管怎樣就很亂，怕被同學搞髒」，讓主持人沈玉琳聽完後，忍不住吐槽：「很難相處」，而黛拉也直接答覆：「確實」，令現場來賓笑翻。

對此，鄭仲茵解釋女兒讀的是女校，卻聽到黛拉跟同學玩密室逃脫，有一名同學的爸爸負責載她們，「那我當然要知道爸爸是誰，住哪裡？做什麼的？」直言自己只是問一下很正常，不過最後她還是不放心，要求一同前往，「而且我也想跟她的朋友打成一片」，結果黛拉冷冷回了一句：「沒有人想跟老人家一起玩」。

此外，鄭仲茵也提及有加入女兒跟朋友的群組，還常上去聊天，沒想到有一天，發現女兒偷開另一個社群，那時鄭仲茵立刻說自己也想進去，被黛拉一口回絕：「我覺得不適合，因為如果妳加入的話，大家一定會聊得沒那麼開」，讓她當時非常生氣，對此，來賓謝宜君勸她理解女兒：「這是她們的小天地」，鄭仲茵還不滿回道：「妳為什麼要幫她講話」，完全無法接受女兒的做法。