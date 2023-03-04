每年西班牙的年度大展世界行動通訊大會MWC，就在本周於巴塞隆拿圓滿結束，過去MWC都像是手機廠商的競技場，但現在隨著各或各樣行動裝置的推出，尤其在5G加速、元宇宙的虛擬世界正在話題上，以及VR、AR的技術越來越成熟，還有各式對人類生活有著更便利的智慧科技產品的誕生，MWC慢慢也增加了許多有趣的亮點，同時亦代表著人類正逐漸往虛擬與科技世界「入住」把科技變成了我們的日常。

世界行動通訊大會MWC在上周於巴塞隆拿圓滿結束，今年也不再僅是手機廠商的競技場，反而增加了許多有趣的亮點。（MWC官網）

今年的MWC上，HTC就發表了適用於VIVE XR Elite的全新MR面部襯架，讓使用者體驗混合實境內容時，能更加身歷其境和直觀。（HTC提供）

而今年的MWC尤以與元宇宙有關的科技產品最為矚目，更多的是不同的廠商也推出了自家全新的VR、AR眼鏡，像HTC就發表了VIVERSE for Business，VIVE XR Elite for Business的更新，更推出了適用於VIVE XR Elite的全新MR面部襯架，其設計旨在讓使用者體驗混合實境內容時，能更加身歷其境和直觀，讓用戶能同時感知外在周圍環境，並透過虛擬疊應用加得到更多元豐富的體驗，更能同步使用現實世界的設備，把實境與虛擬疊加應用，在虛擬世界體驗划船等活動，預計今年第二季即將開賣。同時還在VIVE原創的「BEATDAY虛擬元宇宙娛樂平台 」上，推出了全球首映最新沉浸式元宇宙戲劇作品《華燈初上未來版：小紅帽殺人曲》VR體驗版，為第一個採用容積攝影的戲劇項目，結合音樂、遊戲等跨娛樂互動體驗，把VR應用帶到更豐富的體驗上。

小米在今年的MWC帶來了自家全新黑科技產品「小米無線AR眼鏡探索版」，為首款採用分散式運算的無線AR眼鏡，提供視網膜等級的自適應環境光顯示體驗。（小米提供）

小米也在今年的MWC帶來了自家全新黑科技產品「小米無線AR眼鏡探索版」，為首款採用分散式運算的無線AR眼鏡，提供視網膜等級的自適應環境光顯示體驗，能根據環境光源條件調整顯示效果，在與支援Snapdragon Spaces的手機連線後，將以高精準度的手勢追蹤、支援更大螢幕的全範圍應用，眼鏡本體重量僅為126g，以減少使用者戴上裝置後的負擔，更搭載創新自研的微手勢互動，能以高精準度辨識單手純手勢互動，從用戶的食指到小拇指的12個關節點，都是作為手勢辨識區域，當與周圍區域結合時，形成基本運動操作的四向方向鍵，將能輕鬆的做出移動操作，可敲擊手指輸入文字，若以拇指在食指上滑動則可操作進入和退出應用程式，也能讓用戶執行日常應用程式，例如選擇和打開APP、滑動頁面、退出APP返回起始頁等，都無需使用智慧型手機即可完成相關動作，就像以前在看科幻片一樣，大家都準備好踏入未來的世界。

MWC上今年最有趣的，莫過於各式的機器狗也陸續展出，不管是陪伴型、實用型的都在展場上登場。（MWC官網）

說到今年MWC最搶眼的，應該就是大陸科技公司Unitree所開發的機器狗，不僅可以協助搬運重物，甚至也能耐高溫，以及利用靈巧的活動能力以協助進行救援。（Unitree官網）

除此以外，今年MWC場上也能看到除了機器人以外，還有可愛又實用的機器狗在展上走動，最顯眼的莫過於大陸科技公司Unitree所開發的機器狗，不像以前的寵物型科技狗一樣，只有賣萌的功能，其為主打靈活的四肢，不僅可以協助搬運重物，甚至也能耐高溫，以及利用靈巧的活動能力以協助進行救援，未來相信能大大減少搜救人員與搜救犬的危險。