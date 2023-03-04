PLG前兩強球隊4日在桃園巨蛋正面交鋒，新北國王靠著牧倫斯貢獻29分、19籃板，奧帝也拿14分，好不容易擺脫地主桃園璞園領航猿糾纏，最後以98比95拿下最近5連勝，目前仍以18勝5敗穩居聯盟龍頭，且拉開並列第二的領航猿與台北富邦勇士之間勝差到3.5場。

比賽一開始就看楊敬敏與施晉堯互飆，但國王率先打破互有領先局面，一波8比0小高潮，幸好領航猿也有張鎮衙連進兩個三分球回應，打完首節，國王33比28領先，施晉堯首節就有11分進帳，國王則以楊敬敏9分最高。

領航猿次節雖然一度靠著艾爾斯的火力重新搶回領先，可是國王馬上靠著奧帝、牧倫斯兩名洋將打出12比2，反而取得12分領先優勢，打完上半場，國王62比50領先地主領航猿，牧倫斯半場就摘19分、9籃板，楊敬敏也拿12分。

下半場開始，國王雖然力保10分上下領先優勢，卻因接連出現失誤，讓領航猿打出11比2小高潮追上，打完前3節，領航猿追成77比79；打到最後3分19秒，艾爾斯的三分球幫助領航猿追成90比90平手，但牧倫斯馬上投進三分。

接著國王把領先重新擴大到6分，艾爾斯最後1分28秒兩罰中1，黃泓瀚也是兩罰中1，可是楊敬敏最後1分02秒穩穩投進中距離，黃泓瀚發生走步違例，楊敬敏卻被吹進攻犯規6犯離場，最後32秒艾爾斯投進三分球，雙方只差3分。

國王下波進攻把球傳給林書緯，他卻沒法接住造成出界，時間還剩15.9秒，領航猿交給張鎮衙大號三分球出手沒進，李愷諺接下來竟然兩罰落空，再給領航猿一次追平機會，這次剩下7.8秒，領航猿換成黃泓瀚三分出手，這次連籃框都沒碰到。