富邦金控今參與台大校園徵才博覽會，金控及各子公司主管與同仁們現場提供職缺諮詢，與青年學子及求職者們互動熱烈；富邦金控釋出6500名內外勤職缺，為現場吸睛度高的攤位；其中，最受矚目是50至60位儲備幹部（MA），招募範疇涵括金控及子公司共8家公司、24個組別，為業界最廣、需求最多元，追求百萬年薪不是夢。

富邦金控總經理韓蔚廷表示，在全體同仁共同努力下，富邦金控已連續14年蟬聯台灣金控業每股獲利(EPS)龍頭；連續5年入選《財星(Fortune)》雜誌全球500大企業；連續6年入選道瓊永續指數(DJSI)之最高榮譽「世界指數」成分股，創造頂尖績效與深耕企業永續經營的成果；在DJSI「社會」面向評分中更榮獲保險業全球第一殊榮，顯示富邦金控對於人才發展與照護備受肯定。

韓蔚廷透露，MA招募培育計畫已邁入第19年，長期以來孕育出許多優秀人才，不少MA已在金控、各子公司擔任具決策影響力的管理者，也有許多近年完成培訓的MA們，成為獨當一面的客戶關係經理、交易員、基金經理人、數位金融及風險管理專家，在各不同專業領域展露光芒。

富邦金控表示，今年校園徵才職缺需求包括客戶服務、永續金融、資訊科技與風險管理人才、還有需求最多的業務發展菁英，包含壽險業務員、銀行法人金融IA及個人金融RA業務人才、產險企業保險營業人員、證券營業員等。

隨2050淨零碳排政策，富邦金控表示，金融跨環境工程、融資、商品領域的「碳管理師」是新職缺，可以進入職場後再做專業訓練，除了要對工作具備熱忱外，了解國外趨勢、公益理想也是必要條件。

富邦金是國內最完整多元經營的金融服務平台，擁有金控、銀行、證券、保險等寬闊的職涯舞台，並藉由輪調培育機制提供富邦MA跨業、跨領域的金融歷練機會，培育金融菁英與管理人才。

展望未來，富邦金控將持續投注資源於儲備幹部（MA）計劃，致力於培育更多金融領域的佼佼者，也邀請優質人才加入富邦攜手朝向「亞洲一流金融機構」的願景邁進。

此外，富邦金控也持續提供大專院校學生暑期及學期間實習機會。有關富邦金控MA、一般職缺、暑期或學期間實習相關徵才資訊，歡迎關注「富邦金控-人才招募-焦點職缺與查詢」；並加入Facebook「富邦MA」粉絲團，隨時掌握富邦MA與其他職缺招募的最新動態。