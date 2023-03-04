自去年各國開始宣布開放邊境，台灣也實施了回國0＋7的免隔離措施後，台灣旅客到各國自由行的人數瞬間暴漲，而日本、韓國及泰國一直都是台灣人出國最熱門的目的地，尤以日本旅遊商品銷售更大幅飆升，更是Wi-Fi SIM卡需求量最大的目的地，但現在隨著eSIM的出現，旅客不再需要在到當地換SIM卡，只需要網路訂購再在手機設定即可，不怕原有SIM丟失，也節省了實體SIM卡寄送、領取的麻煩。

目前旅遊平台、電信業者均有提供eSIM服務，只要網路購買、手機設定完畢即可使用，每天1GB的方案可說是最熱門的商品。（KKday提供）

Klook就表示以日本在地的Wi-Fi / Sim卡銷售來看，實體Sim卡雖仍佔大宗，但eSim商品的流量則日漸走高，過去3個月流量成長50%，整體銷售更有2倍的成長，顯示eSim也逐漸成為許多台灣旅客出遊時的網路選擇之一，目前站上包括日本、韓國、東南亞10國，如泰國、越南、新加坡，還有美國、加拿大、歐洲等國家都有提供eSIM服務，一般旅客在出遊期間上網、查google map或IG限動打卡，四天的旅程大概購買約4-5GB的方案就足夠了。

先在手機中打開設定，選擇「行動服務」。（翻攝手機畫面）

打開後可以看到加入「eSIM」。（翻攝手機畫面）

點開後就可以掃描購買後獲得的QRCode，輸入供應商發送的密碼序號即可。（翻攝手機畫面）

KKday分享到站上eSIM在海外旅遊商品銷售排名第四，僅次於景點票券、交通接駁以及在地遊程，最熱銷的國家前三名為日本、韓國、泰國，又以吃到飽、每日1GB或2GB、每日500MB的規格最為熱銷，同時也提醒旅客記得關閉手機自動更新軟體的功能，同時關閉原有SIM卡的漫遊網路服務，避免吃到太多流量，但若天數較長，且會傳送大量的照片、影片、直播，吃到飽方案就會是最佳選擇。