好不容易熬過900多天的辛勤復健，魔術前鋒艾薩克（Jonathan Isaac）本季復出只打了11場比賽卻又再次報銷，根據ESPN大牌記者「沃神」沃洛納斯基（Adrian Wojnarowski）報導，艾薩克已經動了左內收肌撕裂的修復手術，本季不會再回歸，這也意味著他在魔術的日子可能即將結束。

魔術在2017年於選秀會第6順位挑進艾薩克，對他抱持相當大的期待，只是艾薩克在新秀年就受傷勢困擾，只打了27場比賽，不過很快在生涯第2個賽季就站上了先發，並拿出強大的防守實力，2019-20賽季場均2.3次火鍋排在聯盟第4位，只可惜該季受到左膝傷勢缺席一段時間，復出的第2場比賽再遭受左膝十字韌帶撕裂的重傷，讓他整整休養了2個賽季。

即使碰上足以威脅職業生涯的傷勢，魔術仍在2020年與艾薩克完成4年6960萬美元的續約，但他能不能完整拿到都還是個問題，由於這是個非保障約，合約明定若艾薩克錯過整個上賽季（合約首年），魔術有權利將艾薩克1740萬美元的年薪逐年遞減，原本球團可讓艾薩克的本季年薪縮水為1600萬美元，不過已超出執行期限（今年1月11日），而下賽季可讓艾賽克只拿到760萬美元年薪，等於大砍了980萬美元（約2億9892萬新台幣），合約最後一年（2024-25年賽季）更可不必花任何一毛錢，在2025年1月11日前就選擇裁掉艾薩克。

魔術陣容相當年輕，陸續在選秀會補進法蘭茲華格納（Franz Wagner）、薩格斯（Jalen Suggs）及班凱羅（Paolo Banchero），未來令人值得期待，且華格納及班凱羅已在先發前鋒位置上站穩腳跟，將會壓縮艾薩克的出賽空間。