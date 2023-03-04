南投縣立委第二選區補選，民進黨蔡培慧險勝國民黨林明溱，差距不到2千票。國民黨台北市議員張斯綱表示，國民黨雖然不幸敗選，但這對現在的國民黨來說，並非完全的壞事，因為用一席僅剩9個多月任期的立委席次，來換取國民黨面對2024大選的警惕。他甚至認為，今天這一場敗仗，將使我們更加強大。

張斯綱今(4日)在臉書粉專貼文表示，南投立委補選，國民黨不幸敗選…雖然可惜，但這對現在的國民黨來說並非完全的壞事，用一席僅剩9個多月任期的立委席次，來換取國民黨面對接下來2024大選的重要警惕。

張斯綱接著指出，即便現在大環境對國民黨較為友善，但民眾在意的並非是「教訓執政黨」那麼簡單而已。在投票的選擇上，除了候選人本身的經歷與特質外，具不具備論述、空戰能力，以及能不能帶來新氣象等，都已成了重要的評估方向。

張斯綱指出，面對2024的挑戰，還有更重要的目標等著我們去實現，我們沒有時間氣餒，不論是總統和立委，都必須以最快的腳步提前布局、提出最適合的候選人爭取支持。今天這一場敗仗，將使我們更加強大。