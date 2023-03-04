國際搖滾天后艾薇兒（Avril Lavigne）不久前被瘋傳，將參加大陸人氣節目《乘風破浪》第4季（以下稱浪姐4，原名：乘風破浪的姐姐），但她日前親自闢謠，還說連節目名稱都沒聽過；今（4日）微博上瘋傳一份《浪姐4》最終名單，有32位女星參加，驚喜的是艾薇兒換了1個身分，同樣會登台演出。

《浪姐》從第一季到第三季，每季陣容都很華麗，許多曾經紅極一時的女星都出籠，有的更成功再創造事業新巔峰，因此《浪姐4》出演名單一直受到關注，從傳出籌備至今，已有多個版本，甚至還爆出搖滾天后艾薇兒要參加，造成轟動。

微博上瘋傳《浪姐4》最終出演名單。（圖／摘自微博）

沒多久艾薇兒上節目時被問及是否出演《浪姐4》，當時她回應沒聽過此事，更不知道有這個節目；艾薇兒否認出演的消息曝光後，讓不少粉絲十分難過，無緣見到本人。不過，今日微博上瘋傳的浪姐4最終出演名單，雖然艾薇兒真的不在參賽者名單內，但網友注意到艾薇兒仍會來《浪姐4》，只變成「初舞台助演」，再度使觀眾有滿滿的期待感。

而流出的最終名單包括孫悅、瞿穎、龔琳娜、徐懷鈺、范文芳、帕德容瑟砂楚、陳嘉樺（Ella）、織部里沙、梁靜茹、林依晨、陳喬恩、卓文萱、王亞彬、華宵一、郭靜、孫涵（Miko）、應采兒、朱珠、靳夢佳、袁泉、李小冉、平采娜、江海迦、泳兒。