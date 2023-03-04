「五堅情」今（4日）起一連兩天在香港九龍灣國際展貿中心舉辦《月面著陸香港演唱會》，也是香港解除口罩禁令後的第1場大型演唱會。5人去年12月在香港舉辦簽唱會時，因疫情因素無法外出聚餐，這次提前抵達香港，5人把握機會大啖美食，第一次在香港吃最道地的料理，包括烤鴨、烤乳豬、飲茶、燒賣以及菠蘿油等港式點心，團員紛紛大讚：「香港風景很美，東西也好吃。」也入境隨俗用道地廣東話稱：「好食！」

小賴（左起）、陳零九、婁峻碩、邱鋒澤和黃偉晉大啖港式料理。（滾石唱片提供）

由邱鋒澤、陳零九、黃偉晉、婁峻碩及賴晏駒（小賴）組成的五堅情，首次登陸香港開唱，5人心情都非常興奮，除了自己的招牌歌曲，也特別準備了「四大天王」的經典歌曲張學友〈吻別〉、劉德華〈冰雨〉、郭富城〈對你愛不完〉、黎明〈看上他〉，帶給香港堅果（指粉絲）驚喜。

小賴（左起）、陳零九、婁峻碩、邱鋒澤和黃偉晉欣賞維港夜景。（滾石唱片提供）

五堅情紅到香江，聲勢再攀高峰，2日抵港就吸引了數十名堅果們接機，此行他們除了彩排，也利用空檔到尖沙咀欣賞維港夜景，婁峻碩不忘拉陳零九一齊上健身房，打趣說：「來找香港的健身教練。」邱鋒澤到灣仔海濱拍照，黃偉晉則趁機到泳池曬太陽，享受陽光。

五堅情「月面著陸」巡演已完成高雄巨蛋、台北小巨蛋、新加坡等站，今、明兩天著陸香港，6000張門票早已完售，團員們表示非常感謝堅果們，也希望有機會能展開亞洲區甚至是世界巡迴，走訪不同地方和更多堅果歌迷們相見。