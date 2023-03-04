美國總統拜登證實罹患皮膚癌中的基底細胞癌。白宮醫師指出，所有癌組織都已經成功切除，毋需進一步治療，但拜登將持續接受皮膚病學監測。美國癌症協會數據顯示，基底細胞癌（basal cell carcinoma）和鱗狀細胞癌（squamous cell carcinoma）是皮膚癌中最常見的兩類，每年有逾330萬美國人確診，約2千人因此死亡。

白宮醫師歐康納（Kevin O’Connor）3日表示，美國總統拜登於2月16日從胸口切除的癌性皮膚組織，經檢測確定是基底細胞癌。歐康納指出，基底細胞癌不像黑色素瘤等更嚴重的皮膚癌那樣容易擴散或轉移，但若病變細胞長大，將增加切除手術的難度。

歐康納上月替拜登進行全面健檢後表示，除了一些相對小的狀況，「拜登仍是健康、充滿活力的80歲男性，可成功履行總統的所有職責，包括行政首長、國家元首和最高統帥職務」。他當時提到，拜登因長時間曝曬在陽光下，多年來定期接受治療，去除局部非黑色素瘤皮膚癌。

紐約斯隆凱特琳癌症中心（MSKCC）指出，基底細胞癌患者通常會在皮膚長出一小塊無痛、似蠟具光澤的生長物，「可能不是腫塊，但你會注意到有一個看起來與皮膚其他部位略有不同的平坦斑點。」梅約醫學中心（Mayo Clinic）表示，膚色較白、髮色較淺的人特別容易罹患基底細胞癌，絕大多數病變發生在50歲以上族群。

《華盛頓郵報》報導，基底細胞癌最常見的治療方法為莫氏手術（Mohs surgery）。美國第一夫人吉兒今年1月就是透過這個手術，切除身上2個基底細胞癌腫瘤。聖路易華盛頓大學皮膚病學助理教授米卡斯基（Basia Michalski）表示，莫氏手術可以準確將癌症腫瘤切除乾淨，同時保留最多正常組織。

加州大學洛杉磯分校健康中心皮膚科醫師金（Jenny Kim）也說，以莫氏手術切除基底細胞癌腫瘤的治癒率是99％，「尤其在病灶發現初期。」