艾成去年離世，爸媽日前特別從馬來西亞偕全家族來台灣，選在今（4日）艾成離世的第200天，在他的餐廳「艾叻沙」直播感謝台灣朋友的愛護，艾成的老婆王瞳與寇乃馨、黃國倫夫婦和摯友張芸京也一同現身，黃國倫說餐廳是艾成最在乎的事之一，「現在艾成離開了，瞳瞳跟家人都很想把這家店做下去」。王瞳同時宣布餐廳明年會轉型跟展店計畫。

王瞳表示每一天都還會跟艾成說話，看著他的照片仍像夢一樣，「很不真實，他像遠行一樣」。雖然沒有夢到艾成了，但經常看到兩人愛的印記「77」，「他很浪漫啊，每天都不斷用『77』告訴我，開車也會看到一堆77的車牌，然後我手機的LINE（訊息）一直都是77個。」

王童想起老公艾成忍不住紅了眼眶。（羅永銘攝）

工作滿檔的王瞳其實很少哭，唯獨前幾天的餐會上，看到艾成跟張芸京的新歌MV，由於螢幕很大所以看到艾成的身影好像「活化」在她的眼前，就徹底崩潰大哭，「好久沒這樣哭了」。而《京成兄妹》這張專輯由黃國倫製作，共收錄4首歌曲和MV，張芸京說與艾成的象徵數字是55，2人原本打算今年5月5日發專輯，沒想到恰巧是禮拜五，讓她感到不可思議。

寇乃馨（左起）、艾媽媽、艾爸爸、黃國倫、王瞳、張芸京現身艾成的餐廳。（羅永銘攝）

王瞳與艾成的爸媽今在他的餐廳，感謝大家的愛護。（羅永銘攝）

艾成爸媽此行來台，王瞳說欲帶他們去九份，前幾天公婆還初次進棚看她拍攝《市井豪門》，艾成的弟弟艾翔也上胡瓜節目，闖關拿到獎金2000元，才發現艾成真的不容易，「因為玩兩關就喘到不行。」艾成的家人也特地寫一封信，特地感謝大家對兒子的照顧。

艾成媽媽感恩詞：

大家好，我是艾成媽媽。首先我們家人真的感謝今天到場的每一位朋友，謝謝你們直至今天還是對艾成和我們一家人這麼關心和照顧。來到台灣的這幾天，很多很多朋友都來關心，讓我們感到非常溫暖，而且我們知道很多人和我們一樣，一直都很想念艾成，而且在想念艾成的日子里，大家都一天比一天更愛他，真的讓我們感到非常安慰。

這次我們全家來到台灣，除了來看艾成，也想看看艾成愛的人和他愛的地方，體驗他生活的一些點滴，讓我們心中關於他的回憶更加的完整和豐滿。

我們非常感謝台灣的各位好朋友給予艾成和瞳瞳的陪伴和關心，也非常感激很多人一直支持和照顧艾成還有瞳瞳。

我們在家鄉古晉也都有看到大家對艾叻沙的支持。艾叻沙的存在，不但實現艾成宣傳家鄉美食文化的心願，同時也成為了大家紀念艾成的一個方式，我們很感動，也希望艾叻沙能在大家的支持下一直堅持下去。

最後，希望大家今後一如既往的和艾叻沙在一起，讓愛常在我們中間⋯也希望大家能陪著京成兄妹，一同進城，一起在主的帶領下走下去。謝謝大家。