美國歷史學者、外交政策評論家凱根(Robert Kagan)年初出新書,他在接受專訪時表示,他希望傳遞一個訊息,那就是美國外交政策存在他所謂的「美國陷阱」(the America trap),往往令對手低估美國,有可能鼓勵一些潛在侵略者採取行動。但是,美國一旦行動起來,這些侵略者無一例外地會失敗。談到美中可能為了台灣而戰,他說:「我想知道習近平是否明白,若他真的選擇參與這種級別的對抗,他是在危及自己的地位。」

據美國之音(VOA)4日報導,凱根出版新書《盛宴上的幽靈:1900-1941年美國與世界秩序的崩潰》(The Ghost at the Feast: America and the Collapse of World Order 1900-1941)。這是他有關美國外交政策三部曲中的第二本,講述美國在1900年到1941年期間的外交政策。凱根近日還在《華爾街日報》撰文警告中國,稱「挑戰美國會是一個歷史錯誤」。凱根以一戰和二戰的歷史為鑒指出,日本帝國和納粹德國都曾挑戰美國,但最後皆以失敗告終。他說,如果中國決定攻打台灣來挑戰美國,也會遭遇一樣的風險。

凱根是美國新保守主義(Neo-Conservatism)的代表人物。新保守派(neoconservatives)提倡國際事務中的干涉主義,以維護美國領導的自由主義世界秩序。凱根曾於1984年至1988年在美國國務院任職,目前為華府智庫「布魯金斯學會」(Brookings Institution)資深研究員。

他在專訪中說,針對攻打台灣,中國可能會在早期階段取得成功,美國可能不具備實現目標所需的一切。但凱根認為中國國家主席習近平並不清楚,一旦美國人充分動員起來,充分關注且充分參與,會是什麼樣。凱根說,中國「是在看今天的美國,對那些能力和現在的民意做出判斷,但他們錯了,一旦他們對台灣採取行動,一切都會大不相同。」

凱根被問到,英國知名史學家、美國史丹佛大學胡佛研究所高級研究員佛格森(Niall Ferguson)最近撰文說,如果美中為了台灣爆發大衝突,你會發現美國的軍工不是「睡著了的巨人,而是年邁的昏迷病人」。

凱根認為這是錯誤的評估。他說,如果你看1939年或1940年的美國,你會看到一個根本沒有為戰爭做好準備的國家,無法為衝突做好準備。生產力萎縮,和我們現在看到的一樣,美國的軍工能力因多年來的廢棄而減弱。這是1939年和1940年的狀況,美國的生產力經歷了差不多20年的削減。然後,美國不得不迅速採取行動。他們花了三年時間讓美國做好準備。但一旦它真的行動起來,它就以史無前例的速度生產軍事裝備和材料。

他坦承,美國的確會負擔很重,需要更嚴肅對待,需要加快生產的步伐,這樣才可以向烏克蘭和台灣同時提供所需的武器,在應對歐洲戰爭的同時,應對亞洲的潛在危機。

凱根說,美國已經一次又一次地證明,它完全有能力做到這一點。他稱,這是基於對歷史的分析和判斷。如果說美國打敗了德國和日本,打敗了德國兩次,打敗了蘇聯,現在沒有能力對付中國了,他們可以這麼說,但我認為歷史會再一次表明,實際情況並非如此。