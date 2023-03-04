「照顧農民不分黨派色彩！」立委楊瓊瓔4日邀請農委會主委陳吉仲出席農民四大福利政策「三保一金」說明會。陳吉仲率農委會一級官員說明「三保一金」政策新制，他並允諾全力協助台中肉品市場原地轉型、大雅區農會興建供銷大樓案，及補助菌種公司建置不斷電系統經費。

立委楊瓊瓔於台中大雅區舉辦農民四大福利政策「三保一金」說明會，與會有台中市農會、台中區農會、大雅區農會等共計80餘人與會。(立委楊瓊瓔服務處提供)

立委楊瓊瓔於台中大雅舉辦農民四大福利政策「三保一金」說明會，農委會主委陳吉仲率輔導處長陳俊言、農業金融局長李聰勇、農糧署副署長蘇茂祥、台中區農業改良場長李紅曦等說明政策新制；與會有台中市農會、台中區農會、大雅區農會等共計80餘人與會。

楊瓊瓔表示，她長期在立法院經濟委員會，與陳吉仲主委合作無間，強調她與陳吉仲理念一致，一同推動農民四大福利政策「三保一金」，以最短時間，於立法院達成朝野共識順利三讀通過，「台灣以農立國，應全方位照顧農民」。

陳吉仲特感謝楊瓊瓔，於上個會期擔任經濟委員會召委，大力支持相關農民福利政策修法；台中市農業局長張敬昌過去擔任農委會技監，有老同事情誼會全力協助台中農業發展，經費部分若中央出7成，台中配合2成，餘1成由農會負擔。

陳吉仲簡報「三保一金」四大保障，包含農民健康保險、農民職業災害保險、農業保險、農民退休儲金制度等。他表示，目前國內農保被保險人約有95.4萬人，為適時反映勞工基本工資及物價，同步提升農保及農職保保障，月投保金額由1萬200元修正為2萬400元；農保生育給付標準由2個月修正為3個月，金額從2萬400元提高為6萬1200元，農保喪葬津貼由15.3萬翻倍為30.6萬元。

「農民每月農保保費維持78元！」陳吉仲強調，為展現政府對農民的照顧，農民因月投保金額調整所增加的保險費，由中央主管機關予以補助，絕不增加農民保費負擔。