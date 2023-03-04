企排排球18年聯賽4日繼續在中原大學體育館進行，首戰由高雄台電對戰愛山林建設，高雄台電靠著強大的攻擊火力以25比15、25比15、25比16直落三擊退愛山林贏下勝利。

首局愛山林即表現出積極的進攻慾望，愛山林張洵瑞第一顆發球就發出一記ace球得分，但高雄台電也靠著優異的攻守表現緊咬比數，局中高雄台電加強攻擊火力，以一波7比0的猛烈攻勢，完全打亂對手節奏，最後高雄台電拿下第一局。

第二局高雄台電持續上局積極態度，靠著李諭的二號位斜線進攻打出一波分數優勢，雖然愛山林呂玟君不輸氣勢地送出一記紮實的前排攔網得分，但仍無法擋住高雄台電李諭二號位的破壞力，最終高雄台電迅雷不及掩耳之勢先行聽牌。

第三局開局愛山林重演前兩局戲碼，一路被高雄台電壓制，但局中愛山林全隊即時甦醒，靠著洪詩涵的後排攻擊打出一波6比0的攻勢，也將分差拉至3分差，但無奈還是招架不住高雄台電的進攻火力，局末高雄台電直落三贏得勝利。