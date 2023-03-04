28歲香港名媛蔡天鳳遭前夫一家殺害後還碎屍，殘忍行徑引發社會譁然，目前警方已拘捕6名嫌犯，為了調查更多內幕，警方還需要時間調查，因此將延到5月8日再度審理，而蔡天鳳和前夫所生的子女，也已經知道媽媽遇害，讓網友看了都相當心疼。

據港媒報導，蔡天鳳生前好友、資深律師清洪契仔和前英皇歌手周英杰（現名：清晞誦），日前接受訪問時透露，蔡天鳳和前夫所生的2個子女，已經知道媽媽遇害的消息。

蔡天鳳的10歲大兒子和8歲二女兒有看到新聞，去到學校也有同學在討論，所以已知道發生什麼事，非常傷心，兩人經過媽媽房間就會大哭，而蔡天鳳和現任丈夫所生的2個孩子，目前還不知情，因為年紀還小，只暫時跟他們說媽媽外出工作。

網友見狀都紛紛心疼她的孩子，「對小孩子好殘忍，無法想像他們心理影響有多大」、「想像不到他們該怎麼面對」、「孩子真的最慘」。而蔡天鳳全家人最後一起出遊，是去年12月，一行人到日本享受天倫之樂，如今已成追憶，令人鼻酸。