Youtuber「黑男」過去拍攝街頭配對影片走紅，因此認識小12歲荷蘭混血女友Lucy(盧蓁)，至今已拍拖4年，不久前還一起去泰國旅遊，沒想到3日準備返回台灣時，手機竟被竊取，失去5年來的資料及和過世阿嬤的回憶，急著求助網友，盼能遠端把資料備份回來，「自己跟我開價沒關係」。

Lucy表示，手機是在上飛機回台的5分鐘前被偷，但她沒開啟定位功能，找回手機的機會非常渺茫，但雲端容量滿了以後，已關閉備份功能，因此手上資料停留在2年前的檔案。

手機的丟失影響到工作，Lucy特意發限時動態，除了向廠商表達歉意，也請他們看到限動聯繫自己，更焦急求助是否有大神能遠端把資料備份回來，價格隨人開，「因為裡面的東西太重要了，有我5年來的所有回憶，包括我過世的阿嬤」，最後還附上雙手合十的表情符號。

去年底黑男衰捲私密片風波時，Lucy曾幫忙發聲，男主角並非黑男，更提及有使用監視器，掌握黑男的一舉一動，引來網友質疑，對此，她強調此舉雙方都能接受，因為黑男的住處是住辦合一，攝影棚就在客廳，加上需要她監督戒掉壞習慣，黑男才自己去買一個來裝，直言：「並不是大家說的有多沒安全感，只是一個互相讓對方放心的方式罷了。」