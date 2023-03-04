攔截的真是精準？日前晚間台北市大安區建國南路與和平東路二段路口發生一起擦撞車禍，在建國南路上等待紅燈的騎士們，當綠燈一亮後紛紛起步，此刻，而橫向的和平東路二段上，有腳踏車騎士疑似要闖紅燈快速地向前衝，豈料，在建國南路上有輛機車也飛快往前，2車便發生擦撞車禍，騎士皆雙雙倒地；網友看完影片驚呼「比雄三飛彈還精準」、「導彈攔截現場」。

一名男子在臉書社團「重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心」發文，並上傳1段29秒影片，從影片中可見，拍攝地點位於台北市大安區建國南路與和平東路二段路口，晚間時段騎士們在路口等待紅燈，綠燈一亮所有機車一同起步，然而，在左前方橫向和平東路二段上，建國高架橋下有輛騎著腳踏車的騎士飛快地要闖紅燈到對向，突然，1輛機車在建國南路上向前疾行，看著該機車煞車燈恆亮，下秒，腳踏車騎士與機車騎士擦撞紛紛倒地，其他機車騎士也減速慢行繞過。

影片一出，網友紛紛留言表示「導彈攔截現場」、「想過去，先吃我這關」、「兩個寶相遇看了真舒服」、「導彈VS導彈」、「這攔截也太準了」、「該怎麼說...有夠準的！」、「他很早就按下煞車了，這煞車距離也未免太長」、「腳踏車騎斑馬線闖紅燈喔？」、「比雄三飛彈還精準欸！厲害」、「報告！靶標中靶命中百分百」、「攔截的真是精準」。