全中運網球資格賽在新竹縣竹東中正網球場發生場地問題導致選手受傷意外，事件持續延燒，4日傍晚縣府召開領隊會議後，晚間8時縣長楊文科線上開直播，表達對受傷學生的遺憾與不捨，並表示明天國中組團體賽結束後，下一階段的賽事將移師苗栗竹南運動公園。

針對中正網球場資格賽發生選手受傷意外，楊文科表達遺憾與不捨，並表示最不希望的就是看到選手受傷，對於該是縣府的責任，責無旁貸，執委會會盡力來協助選手，盡可能把對選手的影響降到最低。

楊文科表示，人工草皮的場地符合賽制規定，雖然在台灣這樣場地比較少，但家長教練體育界前輩反應的心聲，縣府都虛心接受，以學生權益為最大考量，希望選手都有最好表現，將平時努力結果在比賽表現出來，4日下午5時召集的領隊會議，有初步更換場地、延賽調整等配套措施結論。

執委會表示，未來部分賽事將移師至竹南運動公園球場，該球場為10面硬地球場，5日國中組團體賽結束後，接下來個人與混雙的賽程，將改為4月12日報到、4月13到20日比賽，會將資格賽會內賽做好銜接，避免選手舟車勞頓。另外軟網賽事原定3月10日報導，將延後為4月20日報到、4月21日至27日比賽。因為時程延後、換場地而產生的交通接駁等費用，執委會將會處理跟協助。