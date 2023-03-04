從228連假起至今8天，屏東縣共發生86起公墓火警，消防員勞於奔命，警察也積極查緝「放火罪嫌犯」，據統計，目前已有8人被依放火罪嫌送辦，有萬丹鄉1人、佳冬鄉3人、崁頂鄉1人、高樹1鄉人等，警方再次強調，放火罪可處1年以上7年以下有期徒刑，呼籲民眾不要以身試法。

近日屏東公墓火警頻傳，不僅造成恆春消防員因公殉職，甚至還有民眾在整墓時慘遭火噬，但縣長周春米上月27日祭出「放火罪」嚴禁民眾放火燒雜草後，還是有人沒在怕，據屏東消防局統計，從2月25日至3月4日下午3點5分，共有86件公墓火警。

消防員忙於滅火，警察則忙抓放火者，繼上月27日在萬丹鄉逮獲1名放火嫌犯71歲李姓老翁後，佳冬鄉也查獲3人，崁頂查獲1人，而里港警分局4日發新聞稿指出，高樹鄉在上月28日也發生公墓火警，經查訪周遭住戶並積極調閱相關監視器追查後，在2日查獲75歲李姓婦人，李嫌坦承當天為整理祖墳而放火燒雜草，進而引起火災，所幸無人傷亡，李訊後依放火罪嫌送辦。

屏東警方指出，截至4日起，全屏東共有8人因公墓火警遭依放火罪嫌送辦，有鑑於清明節將近，會有愈來愈多民眾掃墓，再次呼籲切勿點火燒雜草，否則可能觸犯消防法第14條規定，可處3000元以下罰鍰，若因而致生公共危險可能觸犯刑法第175條，處1年以上7年以下有期徒刑。