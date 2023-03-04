很多人沒聽過葛鬱金，台南市左鎮公館社區今天舉辦「左鎮葛鬱金豐收祭」，推廣這項特色農產，希望更多人認識這項在地古早產業。成功大學惡地協作USR團隊與南台科大師生也攜手協助左鎮挖掘地方特色，期許為地方發展找到更多可能性。

葛鬱金俗稱粉薯，是古早的太白粉，左鎮公館社區發展協會理事長羅靜蘭與總幹事陳柳足表示，葛鬱金是公館重要作物之一，近年受到進口廉價太白粉衝擊，社區從4年前開始舉辦葛鬱金豐收祭，在大學師生團隊加入下，成功激盪出更多火花！

成大惡地協作USR團隊助理趙之為與同為助理的林筱棋、林宥祺今天於現場展示成大近年來在左鎮協作的成果。趙之為表示，成大團隊曾協助進行葛鬱金營養成分分析，去年也曾為左鎮製作像素惡地線上地圖，本月起至5月還將帶領左鎮國小科技課程學生透過田調，希望能將地圖內容補充更豐富。

南台科大視覺傳達系助理教授賴孟玲表示，師生近年協助在地西拉雅文化特色轉譯，成為教具或繪本，後續也會協助社區，收集在地長者的記憶與故事，再由學生用插畫的方式，將長者的記憶保存下來。

成大都市計劃學系副教授張秀慈提到，葛鬱金是西拉雅族部落重要的作物之一，團隊近年投入規畫研究的湯姆生、馬雅各文化路徑，去年獲選文化部台灣文化路徑示範路徑，左鎮公館社區即位於該路徑上，未來希望整理相關脈絡，強化當地產業發展。