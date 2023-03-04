武陵農場今年櫻花花期接近尾聲，但仍有部分櫻花盛開，搭配山頭樹梢新芽，讓山頭顯得顏色繽紛。（黃子明攝）

武陵農場今年櫻花花期接近尾聲，但仍有部分櫻花盛開，搭配山頭樹梢新芽，讓山頭顯得顏色繽紛。（黃子明攝）

武陵農場今年櫻花花期接近尾聲，但仍有部分櫻花盛開，搭配山頭樹梢新芽，讓山頭顯得顏色繽紛。（黃子明攝）

武陵農場是台灣知名賞櫻景點，今年花期已近尾聲，但仍有少數花期較晚的櫻花依舊綻放，在結束主要花期交通管制後，民眾自3月1日起無需通行證或住宿證明，即可自行開車上山，這幾天台七甲線每天都湧現大量車流，大家都想把握今年最後的群櫻盛開美景。

武陵農場今年櫻花花期已近尾聲，但仍有少數花期較晚的櫻花依舊綻放，搭配山頭樹梢新芽，山景紅綠爭豔。（黃子明攝）

武陵農場今年櫻花花期已近尾聲，但仍有少數花期較晚的櫻花依舊綻放，吸引民眾拍照留念。（黃子明攝）

武陵農場今年櫻花花期已近尾聲，但仍有少數花期較晚的櫻花依舊綻放，近來疫情趨緩影響，團體遊客明顯激增，讓武陵農場顯得非常熱鬧。（黃子明攝）

武陵農場今年櫻花花期已近尾聲，但仍有少數花期較晚的櫻花依舊綻放，吸引民眾拍照留念。（黃子明攝）

武陵農場今年櫻花花期已近尾聲，但仍有少數花期較晚的櫻花依舊含苞待放。（黃子明攝）

受到近來疫情趨緩影響，團體遊客明顯激增，一部部遊覽車帶著許多年長者，讓武陵農場顯得非常熱鬧，自行開車前往的車輛也排滿停車場及部分路段兩旁，不過相較主要花期時仍相對寬鬆；在台七甲中繼點的南山部落，路邊有許多暫停休息車輛，有些民眾順道採購農產品，當地主要農產高山高麗菜目前雖非主要產期，但仍有農民為花季期間遊客商機而栽種的高麗菜，體型雖然稍小，但便宜的價格與盛名，仍然吸引遊客搶購。

武陵農場鳥種眾多，鉛色水鶇在當地很容易觀察。（黃子明攝）

武陵農場鳥種眾多，冠羽畫眉經常成群聚飛。（黃子明攝）

武陵農場鳥種眾多，青背山雀常現樹頭。（黃子明攝）

武陵農場鳥種眾多，冬候鳥黃尾鴝是常見冬季鳥類。（黃子明攝）

遊客武陵農場位在雪霸國家公園範圍，與福壽山農場、清境農場並稱台灣三大高山農場，因為環境保護良好，加上高海拔與多樣地理景觀，生態體系極為豐富，農場內除了植被密集，各類動物、昆蟲也頗有看頭，常見的鉛色水鶇、冠羽畫眉、黃尾鴝、虎鶇等飛羽，在當地很容易觀察。

武陵農場鳥種眾多，虎鶇獵食很有耐性。（黃子明攝）

武陵農場鳥種眾多，虎鶇獵食很有耐性。（黃子明攝）

國寶魚櫻花鉤吻鮭是台灣的特有櫻鮭亞種，為冰河孑遺生物，其主要棲息水域七家灣溪就位在武陵農場內。（黃子明攝）

國寶魚櫻花鉤吻鮭是台灣的特有櫻鮭亞種，為冰河孑遺生物，其主要棲息水域七家灣溪就位在武陵農場內。（黃子明攝）

當然到了武陵絕不能錯過的就是國寶魚櫻花鉤吻鮭，這種台灣的特有櫻鮭亞種，是冰河孑遺生物，其主要棲息水域七家灣溪就位在武陵農場內，清澈的溪水，可見成群櫻花鉤吻鮭與溪哥在較緩的溪中石礫堆游動，一旁的台灣櫻花鉤吻鮭生態中心更可觀賞水族箱裡的活動個體，以及相關的生命演化介紹和影片。