新北市一名85歲許姓老翁，3日下午與家人出門散步卻不慎走失，獨自搭乘計程車回到桃園市觀音區的老家，在街頭徘徊。警方獲報到場關心，利用老翁的愛心手環上面記載的電話，順利聯繫上其家人，將老翁平安接返家。

大園警分局觀音分駐所於3日晚間9時許接獲民眾報案，在中山路一段上有名老翁獨自在街頭徘徊，疑似迷路需要協助，警員高世育、蔡宜妏獲報立即前往關心，但老翁有失智情形，無法回答年籍資料，僅說自己以前是住在這附近。

員警見當時天氣寒冷，老翁身體不停顫抖，便先將他帶返所休息，後續在老翁的手腕上發現一條愛心手環，上面記載有電話號碼，員警隨即嘗試撥打，老翁的女兒接起電話得知父親平安無事，立刻從新北市趕來接人。

老翁女兒表示，下午她帶父親到公園散步，一不注意就和父親走散了，家人們到處都找不到，急忙向警方報案，沒想到父親竟是自己搭車回到桃園觀音的老家，家人們都相當訝異，所幸有警方熱心提供協助，才能順利找到父親，非常感謝員警的幫忙。