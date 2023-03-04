南投縣第二選區立委補選，民進黨蔡培慧以微小的差距戰勝了國民黨林明溱。日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫認為，南投是一個傳統上藍大於綠的地方，民進黨勝出的主要原因有3個：團結、糾錯、論述。

針對南投立委補選，國民黨落敗，矢板明夫今(4日)在臉書粉專貼文表示，這是一個讓人十分吃驚的結果。南投是一個傳統上藍大於綠的地方，國民黨擁有強大的地方組織。4年前的縣長選舉，林明溱大勝9萬票；去年縣長選舉，南投市長選舉，國民黨許淑華也毫無懸念地戰勝蔡培慧。

矢板明夫認為，民進黨勝出的原因主要有3個。「團結」︰2024的候選人已經基本確定。各派系接受了去年大敗的教訓，這一次南投輔選，大家全力以赴、槍口一致對外，自然就打出了氣勢。

「糾錯」︰副總統賴清德從學術倫理問題、涉黑問題、貪污問題、到缺乏和基層溝通等問題，做出了一連串改革，也做出了明確的應對。

「論述」︰賴清德不停地完善自己的論述。不管是「沒必要再宣布台獨」，還是「拚經濟、顧民生、強國防、保和平」這12字，都可以讓人看出他有前進的方向。

矢板明夫點出，3個月前用選票教訓民進黨的台灣選民，這一次用選票給了民進黨希望。