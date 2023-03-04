17直播人氣宮廟節目《來去廣澤宮》，下周3月7日（二）晚間八點搖滾宮主賴銘偉將和大家聊聊「廣澤宮的信仰與儀式」，喬喬兒和比特兩位女星首次搭檔，喬喬兒再次帶著工作方向相關問題來求解，比特則期盼請神明指引自己未來老公在哪，主持人蜆仔轉戰直播有成，這次現身廣澤宮不是搶麥主持，將以本集節目活動榜單第一名主播身份參與現場互動，在宮主指導下幾位來賓將現場挑戰一場「擲筊大賽」。

廣澤宮宮主賴銘偉表示，農曆年後到廣澤宮求籤問事的民眾人流成長約六成，以收驚問年運居多，很多人關切自己的兔年運勢及工作走向。適逢廣澤尊王1100壽誕前夕，賴銘偉將為大家介紹廣澤尊王信仰以及分享廣澤宮近期特別活動。3／11(六)13：00-17：00將有2023桃園信仰生活節大溪廣澤宮cos扮仙花朝祭，鄭人碩、曾甜、喬喬兒等眾多藝人將參與。賴銘偉提醒今年逢閏年民俗上子女會給父母送壽麵添福壽。

宅男女神喬喬兒原本就愛到廟裡拜拜求籤問事，開心再次能上節目工作又跟自己的信仰結合，因節目和廣澤宮結緣也和賴銘偉熟識，坦言很多大小事都求助賴銘偉，小事例如前段時間煞到、卡到陰，賴銘偉還幫忙把淨符送給她，大事則是她家的貓生大病，她因事無法到廣澤宮，賴銘偉還代她求虎爺。

網紅比特希望能到廣澤宮求得好姻緣。（比特提供）

網紅比特心情煩躁時去廟裡走走就會很放鬆，比特承認自己超愛算命，只要聽說很準她必定去算，前年聽朋友說找到幫蔡依林、張惠妹算名字的老師，她竟立馬衝去請老師改名，將名字從原本的張嘉庭改成目前新名字張映晨，改名之後大家覺得她名字有氣質很好聽，而且抽獎運也明顯變好讓她很意外。