為促進釣友情誼，提倡釣魚運動，由金門縣釣魚協會主辦，縣政府指導，縣港務處協辦的「2023春季磯釣賽」活動，今(4)日在水頭港區的北防波堤開釣，吸引180名釣手共襄盛舉，也創下歷年參賽者新高。經過一整天的拚搏，最終參賽獎限鯛類魚種由唐筠益選手釣上重達1075克的鯛魚抱回冠軍、優勝獎限有鱗魚種則為陳用培的1100克拿下第一名。

副縣長李文良(中)與多位來賓共襄盛舉，到場為選手們加油打氣。(圖／金門縣政府提供)

金門縣釣魚協會每年春秋兩季都會舉辦磯釣比賽，往年都選在金湖鎮復國墩的岩岸舉行，但自去(2022)年起改在水頭港區辦理。今天的比賽於上午8時30分左右正式開始，副縣長李文良、觀光處長張瑞心、港務處長許嘉興、金城鎮長李誠智、議員董森堡、王國代、航港局專門委員顧克亞、陳玉珍辦公室主任林孫全、金門縣釣魚協會理事長許丕嵐等人都到場為選手們加油打氣。

參賽選手釣起魚隻後都相當興奮，拿起「戰利品」拍照留念。(圖／民眾提供)

比賽持續進行至下午3時為止，比賽結果參賽獎取前6名，魚種限鯛類，最後由唐筠益選手以1075克重的鯛魚奪冠、第二名為樊德正的860克、第三名洪輝仁535克、第四名翁崇峻455克、第五名卓立典405克、第六名辜正平380克。優勝獎取前3名，限有鱗魚種，第一名為陳用培1100克、第二名楊龍昇500克、第三名曾瑾聖375克。

副縣長李文良表示，釣魚活動的年齡層囊括了老、中、青不同世代，這也代表釣魚活動相當熱門深受大家喜愛。而釣魚更是一項專門技術，因為需要許多專業知識來輔助，諸如海象水文、釣魚工具、海洋生態等方面都需要有一定程度的知識才能釣得到魚。他除了祝福釣友豐收，得到好成績外，也提醒在競賽過程中務必注意安全。

釣魚協會理事長許丕嵐說，該協會成立30餘年，致力推動地區釣魚活動，這次的參賽人數創下歷年最多，獎項也豐富，感謝縣府與港務處團隊的協助與幫忙，讓活動可以隆重開辦，也感謝會員的支持讓活動順利舉行。

釣魚協會表示，今年參賽除了地區內的釣友之外，還有新竹釣友組、高雄打狗會等釣友來金共襄盛舉。但受限小三通尚未完全恢復，讓對岸有意參加的釣友們無法參與飲恨。此外，在水頭港區北防坡堤舉行，在固定範圍內釣友的漁獲可以立即鑑定登載，對於比賽公平性也是有所提升。

不過有釣友私下表示今日漁況並不佳，實力有所影響。(圖／民眾提供)

不過有釣友私下透漏，因為海上有人偷放漁網捕獵，加上小潮水與季節的影響，漁況並不佳，很多經驗老到的釣友們都無法正常發揮實力，釣上來的魚隻也都普遍偏小，稍顯美中不足。

活動現場還有海洋保育署、交通部航港局及縣府團隊所設立的友善釣魚宣導攤位，落實中央「向海致敬」-「近海」的活動目的，並請各界釣友及鄉親，親近海洋的同時更要珍惜金門美麗的臨海邊際，垃圾隨身帶走，還給海洋美麗的面紗。