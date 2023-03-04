桃園市平鎮警分局為配合東勢建安宮辦理「開漳聖王聖誕千秋祭典」活動，將於3月6日5時起至13時止，機動管制平東路（華隆街至金陵路口）及金陵路（建安路口至平東路口），請用路人配合改道路線引導牌面的指示改道行駛。

平鎮警分局副分局長陳品宏表示，這次東勢建安宮開漳聖王聖誕千秋祭典活動，因時間適逢上班交通尖峰時段，平鎮分局將增派警力加強周邊交通疏導，維護交通秩序。

警方建議，用路人可使用替代道路規畫行程，避免塞於車陣中，相關替代道路建議如下，首先是八德往平鎮方向，可走「平東路→右轉華隆街→左轉建安路→左轉金陵路→右轉平東路」；另平鎮往八德方向，建議走「平東路→左轉金陵路→右轉金陵路三段197巷→營德路→圳南路→龍岡圓環→右轉龍南路→左轉新生路」。

警方提醒，活動期間請用路人收聽警察廣播電台，撥打1968路況報導或平鎮警分局勤務指揮中心03-4390218以瞭解最新路況。駕駛人行經管制區域時，請依現場管制設施指示行駛或提前改道，並遵守管制人員引導，確保行車安全。