【又嘉氣象報報】全台穩定持續大致乾冷天氣 僅東部降雨增

氣象局今（4）日下午發布低溫特報，持續時間到明日上午，新北、新竹、苗栗及宜蘭低溫可能僅有個位數，氣象局預估，未來一周水氣偏少，僅東半部有零星降雨，下周二（3/7）各地回暖，不過受到輻射冷卻影響，日夜溫差特別顯著。臉書粉專《天氣風險 WeatherRisk》指出，下個周末（3/12）北部變天轉雨，且還可能會有一波強冷空氣襲台

氣象局資料顯示，由於明日台灣附近吹著偏乾東北風，各地水氣偏少，普遍晴到多雲，僅東部、東南部有零星降雨，而這樣的天氣將大約持續一周。

氣象局分享溫度趨勢，預估輻射冷卻將影響到下周二（3/7）。（圖／氣象局）

溫度方面，輻射冷卻效應仍強，日夜溫差明顯，西半部及東北部低溫12到14度，新北、新竹、苗栗及宜蘭恐有10度以下低溫，東部及東南部約16度左右；白天氣溫回暖，北部、東半部高溫可達23度，中南部大約26度，南部內陸地區可能會更熱。

臉書粉專《天氣風險 WeatherRisk》發文指出，偏乾的大陸氣團會影響到下周一（3/6），中部、北部天氣穩定，花東、屏東雲量多，要注意的是，局部地區輻射冷卻作用明顯，日夜溫差可達10度以上；下周二（3/7）大陸高壓東移，各地氣溫回升，水氣仍然偏少。

預估下個周末（3/12）會有鋒面通過北台灣，不過降雨都是以北部、東北部為主，對南部水情幫助較少，而在鋒面過後，將迎來更強的一波冷空氣，天氣轉變會相當明顯。