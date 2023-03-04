回收玩具竟然紅到國外去！搭上永續循環熱潮，新北市玩具銀行飛到澳洲墨爾本參與第16屆國際玩具圖書館年會，並於4日在年會中分享推動二手玩具成為全民運動的經驗，是另類參與國際活動、城市外交的台灣之光。

台灣玩具圖書館協會19年來以民眾捐贈的二手玩具做為社會服務的媒介，努力用玩具溫暖社會各個角落，自2016年與新北市社會局合作打造玩具銀行開始，不但回收量節節上升，也串連民間團體，7年來總計推動5萬個家庭捐贈二手玩具，號召上萬名志工投入整理、分類、清潔，再將這些玩具資源分送給907個社區據點。

台灣玩具圖書館協會秘書長兼新北市玩具銀行主任張維庭表示，沒想到這一份珍惜與分享的心意，逐年累積成獨特的台灣經驗，如今在全世界關注環境永續發展的浪潮中，很榮幸站上世界舞台，帶大家認識這場社會總動員。

國際玩具圖書館協會每三年辦理世界年會，今年於3月3日到6日在澳洲墨爾本舉辦第16屆，除了交流各國在社區服務的經驗，這次特別新加入「環境永續」專題，邀請到玩具業者、零廢棄專家等各領域人士一起討論。

台灣玩具圖書館協會理事長余良玲表示，相較於各國多數組織所進行的社區服務，台灣的玩具循環網絡在此次會議中備受矚目，因為要能夠形成全民運動，必須所有夥伴通力合作，包含新北市社會局、勞動部勞動力發展署桃竹苗分署、台塑生醫、濾能企業、和泰汽車、和泰產險、Gogoro、萬海航運、工研院量測中心、迦南康復之家、王長庚公益信託…等，最重要的是熱情民眾的響應。

另外現場也展示3組海報發表，在「行動式服務」部分佈置了行動玩具車模型，說明新北市玩具銀行如何運用行動車輛落實關懷偏區弱勢；「木育推廣」部分則擺飾了位於玩具銀行旗艦店的木球池「龍之助」迷您版；在「永續教育」部分，展示玩具再生的多元樣貌，尤其是運用廢棄玩具碎粒製成的「露露椅」，更得到國際玩具圖書館協會主席 Monica Stach 博士的讚許。

新北市社會局長張錦麗表示，透過私公協力、網絡合作、資源串連，新北市玩具銀行的成功經驗得與跟世界交流，也期許團隊汲取各國經驗，帶回台灣深耕社區。