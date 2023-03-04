桃園一名有身心障礙的女子A固定到一間宮廟當志工，未料廟公利用A女理解能力及表達能力偏低，把A女關在密閉空間強行逼迫性交2次。桃園地院審結，依對心智缺陷之人犯強制性交等2罪，應執行有期徒刑10年。可上訴。

判決書指出，徐姓男子為桃園一處宮廟的廟公，A女領有中度身心障礙證明，於該宮廟擔任志工協助處理庶務，未料2021年5月間，徐男明知A女理解能力比普通人低，仍未經過A女同意，將A女帶到密閉空間2度發生性行為，徐男則因A女報案而遭到檢警搜索偵查。

這還沒完，徐男於2021年11月與A女達成調解，承諾以分期付款方式賠償，2022年1月間A女前往徐男住處收取賠償金，徐男竟再度藉機強行觸摸A女的胸部與陰部，並發生1次性行為，罪加一等，遭到檢察官追加起訴。

桃園地院審理時，法官發現徐男自吐知情A女有心智障礙，知道對方反應較慢等語，再加上A女對於遭侵犯的細節敘述詳盡前後一致，勘認徐男罪嫌；法官斥責，徐男明知A女是心智缺陷的人，卻為了滿足個人慾望2度侵犯對方，至今仍否認犯罪，犯後態度不佳，酌情後依對心智缺陷之人犯強制性交等2罪，應執行有期徒刑10年。可上訴。