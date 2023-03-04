學者施正鋒。（資料照片）

對於《日本經濟新聞》日前說國軍充斥外省人，九成軍官退役後提供軍事情報給大陸一事，學者施正鋒怒批日本媒體，「煽風點火，居心叵測，難道自以為還是上國、或殖民陰魂不散？」

《日本經濟新聞》在2/28日「台灣不為人知的素顏」系列報導中，提到國軍充斥太多外省人，「台灣九成軍官退役後赴中國大陸，並提供軍事情報給大陸，換取利益，腐敗普遍化」云云，引發國防部和退輔會不滿。

退輔會主委馮世寬2日在立法院被媒體問到此議題時，不改其大砲本色，連說兩次「胡說八道」，最後更怒飆「放他媽的屁」。

對此，學者施正鋒今（4）日在臉書直言，外國人不應該臧否他國的內政，日本媒體對於我國的族群組成、回鄉探親，質疑忠誠，煽風點火，居心叵測，難道自以為還是上國、或殖民陰魂不散？

施正鋒認為，光是抗議還不夠，起碼應該列為不受歡迎人物、驅逐出境，甚至於關閉在台灣的支部！