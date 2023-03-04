一名男子於本週三（1）當地時間下午4:17分，在加州大學柏克萊分校（University of California, Berkeley）校園內點火自焚，一段拍攝到這一驚心動魄事件的影片現已在網上傳開。只見這名年輕的男子在校園裡全身被火焰包圍，民眾試圖救助他的時候還被他喊「退開！」，死意堅決。一名當地商家急忙拿著滅火器過來為他滅火，後由警方趕到現場處理。

Took my son on a recruitment visit for UC Berkeley football and saw this after we got lunch pic.twitter.com/Gli0r1gK1T — Joe Fasho (@JoeFash0) March 2, 2023

據《紐約郵報》3日報導，從社群媒體上廣傳的目擊者影片顯示，學校內的史布勞爾廣場（Sproul Plaza）旁觀者，試圖通過向男子潑水、並用夾克撲打火焰來幫助他。有一名民眾一再向他喊著「趴下」，因趴下比較容易實施滅火。

但自焚的男子沒有理會，繼續在眾人的眼前徘徊。C加州大學柏克萊分校警察局和柏克萊消防隊及時趕到現場，控制了局勢，隨後將受害人送往奧克蘭的海蘭醫院治療。這名男子，年齡約20多歲，身體大面積受到了2、3度燒傷。

一名40多歲的女子在試圖救助這名男子時受了輕傷，而另一位好心人則在現場接受燒傷治療後出院。 據報導，這名男子當時正在經歷嚴重的精神健康問題，他告訴第一時間趕到現場的救援人員：「不要管我。」

一名目擊者告訴當地新聞媒體《Berkeleyside》，這名男子似乎對火焰無動於衷，卻對身旁的旁觀者大發雷霆。 另一名目擊者表示事，這名男子一邊高喊「摩門教黑幫！」（Mormon Mafia），一邊避開並推開試圖撲滅火焰的人。

一位當地商家最終跑上前，用滅火器將受害者身上的火撲滅。 當時火焰已經燒透了男子的襯衫和褲子，而到場的警察卻難以讓受害者躺下。校方人員沒有說這名受害者是否與該大學有關聯。目前這一事件正在校園警方調查之中。

★《中時新聞網》關心您：再給自己一次機會！自殺防治24小時服務專線：1925（依舊愛我）、生命線：1995、張老師專線：1980。