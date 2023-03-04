經過一排排墳墓，遠處看到一棟破舊的房子，這就是小傑一家5口的棲身之地，原本家中經濟支柱的父親因患有腦膜炎導致精神不濟無法繼續工作，只靠母親每天撿回收、採集野草維生，每月賺取最多僅200萬越南盾（約台幣2500元），但疫情期間曾經一度禁止撿拾回收物，甚至有斷炊危機，只能把米飯留給孩子吃，讓孩子有力氣上學。

經過一排排墳墓，遠處看到一棟破舊的房子，這就是小傑一家5口的棲身之地。（林良齊攝）

住在墓園中的小傑一家人，為了節省水費，每天要從鄰近水井中挑水用來洗澡，家中沒有瓦斯，每天要吃熱菜還要去撿拾柴火加熱，家旁放著母親撿拾的野草，正是一家人的晚餐，家裡交通工具僅有一台破舊的腳踏車，每天小傑媽媽就騎著腳踏車載他們去上學。

家裡交通工具僅有一台破舊的腳踏車，每天小傑媽媽就騎著腳踏車載他們去上學。（林良齊攝）

目前就讀小學三年級小傑，家中還有一個就讀高二的哥哥小仁，他們2個都說，雖然學雜費有減免，但仍有如制服、書籍費等要支付，每次開學前都很難向母親開口要錢買書。

目前就讀小學三年級小傑（右），家中還有一個就讀高二的哥哥小仁（左）。（林良齊攝）

對電路有興趣的小仁想成為一個工程師，家中布滿從回收物中再找出來的LED燈，希望成為工程師賺錢後可以重新蓋房子；小傑則希望成為警察，有穩定收入，「不想讓媽媽那麼辛苦」。

至善基金會從1998年推動「貧童助學計畫」，提供獎助學金、助養金、新年紅包，25年已協助9000位孩子讀書，目前長期認養童也有4034名，但如小傑一樣的孩子尚未被認養的孩子還有100多名，捐款可洽至善基金會官網。