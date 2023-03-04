桃園市某國中一輛校外教學遊覽車3日上午7時許行經平鎮區延平路一段時，原於路邊暫停，內側車道有民眾騎乘單車欲超車，豈料司機疑似未注意左側有單車騎士還一直加速，騎士只好後退回到外側，又差點被後方機車撞上，短短12秒畫面相當驚險，所幸無人受傷。
平鎮警分局表示，依道路交通安全規則第124條第3項第1款規定，慢車在未畫設慢車道的道路，應靠右側路邊行駛，且2車行駛之間亦未保持安全間隔，所幸並未造成事故。平鎮分局將持續利用機會，加強宣導交通安全法令，避免發生事故。
桃園市某國中一輛校外教學遊覽車3日上午7時許行經平鎮區延平路一段時，原於路邊暫停，內側車道有民眾騎乘單車欲超車，豈料司機疑似未注意左側有單車騎士還一直加速，騎士只好後退回到外側，又差點被後方機車撞上，短短12秒畫面相當驚險，所幸無人受傷。
平鎮警分局表示，依道路交通安全規則第124條第3項第1款規定，慢車在未畫設慢車道的道路，應靠右側路邊行駛，且2車行駛之間亦未保持安全間隔，所幸並未造成事故。平鎮分局將持續利用機會，加強宣導交通安全法令，避免發生事故。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。