「惡漢」巴克利（Charles Barkley）日前砲轟球員輪休現象過於頻繁，雖然自己非常尊重NBA總裁席爾佛（Adam Silver），巴克利認為在保護球員這方面，聯盟顯然太過於放縱，同為NBA傳奇球星的「天勾」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）也加入巴克利的行列，痛批現今球員身在福中不知福。

席爾佛坦承目前仍未找到一個具體解決頻繁輪休現象的方案，延長賽季以減少背靠背是一種可能，但減少賽程並未在考慮範圍內，「很多球迷會對球星無法上場感到失望，但我可以理解球隊有準備季後賽的考量。我們2021-22年賽季只打了72場比賽，不過並沒有改變球員對於輪休的態度。」

談到聯盟現況，賈霸日前在節目上表示：「我在球員生涯甚至從未搭過包機，我們要在早上5、6點起床去坐商用航班，在日新月異的時代，聯盟這些傢伙根本不知道他們現在的待遇有多好。我在退休之後才體會到，如果我能搭乘包機，我還可以打上好幾年。」即便在醫學不發達的年代，賈霸仍有著長達20年的職業生涯，一路打到41歲才高掛球鞋。

歷史得分紀錄遭湖人球星詹姆斯（LeBron James）打破，不過賈霸至今仍保持著最多年度MVP的榮譽（6次），與詹姆斯以19次並列入選全明星賽的紀錄。詹姆斯生涯的出席紀錄十分良好，如今的他不再是精力滿滿的小夥子，近年也適當採取輪休來減輕身體傷勢。