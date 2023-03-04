《全民防衛動員準備法》引發動員16歲學生參戰等爭議，緊急喊卡。教育部長潘文忠表示，已行文各縣市政府，停止填報學生造冊等相關資訊。媒體人張禹宣質疑，潘文忠一句話「行文各縣市要求停止填報」，證明「動員造冊」早偷跑。

張禹宣今(4日)在臉書粉專PO出一些資料並貼文質疑，「動員造冊」早偷跑，勞軍、打假、產軍需，娃娃兵成「綠衛兵」。《全動法》16歲「娃娃兵」的爭議持續炎上，吃了誠實豆沙包的潘文忠想滅火，卻是火上加油。拋出了一句「行文各縣市要求停止填報」，等同證實了在該法修正前，早已暗渡陳倉偷偷造冊。補充說明裡，甚至記載若是動員學生發生「死亡」等傷病意外，相關醫療與撫卹等辦法依據。

張禹宣接著指出，非但要求學生慰問、勞軍，甚至還有善用新媒體宣傳、打擊假消息，蔡政府再三否認的「生產軍需」，證實蔡政府說謊，將尚未修法的內容提前偷渡，企圖將16歲的學子，徹底打造成「綠衛兵」。

張禹宣點出，根據地方縣市政府去年7月函轉教育部的資料，相關的青年服勤動員大隊名單都早已著手建置，從各校的任務編組到區隊長遴選辦法，都已經造冊登錄。備註中還清楚載明，宣慰勞軍與軍需生產並非單一任務，是動員編組的「小組」規畫。換言之，將有一隊學生專門負責該項工作。

張禹宣接著表示，其中關於任務的描述甚至寫到，在動員準備時期，就要求「強化新媒體方式宣導及假訊息澄清」，在修法納管媒體上路前就提前偷跑，要求學生成為綠衛兵。

張禹宣不禁反問，說好的絕無軍需生產，為何會出現在文件裡頭？尚未修法的媒體管制，為何會提前偷跑？要求學生在「動員準備時期」透過新媒體打假消息，替政府宣傳？