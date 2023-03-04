中共中央政治局常委趙樂際在今天舉行的十四屆全國人大一次會議主席團第一次會議上，被推選為主席團常務主席，鐵定將接替栗戰書擔任全國人大常委會委員長。政治局委員、原天津書記李鴻忠擔任大會秘書長，之後將擔任全國人大第一副委員長。
主席團常務主席推選確定後，栗戰書在主席團常務主席趙樂際的陪同下步出會議廳。全場響起掌聲。
趙樂際之前任中紀委書記。主席團常務主席還包括國務委員、國務院秘書長蕭捷，預料他將擔任人大副委員長。
中共中央政治局常委趙樂際在今天舉行的十四屆全國人大一次會議主席團第一次會議上，被推選為主席團常務主席，鐵定將接替栗戰書擔任全國人大常委會委員長。政治局委員、原天津書記李鴻忠擔任大會秘書長，之後將擔任全國人大第一副委員長。
主席團常務主席推選確定後，栗戰書在主席團常務主席趙樂際的陪同下步出會議廳。全場響起掌聲。
趙樂際之前任中紀委書記。主席團常務主席還包括國務委員、國務院秘書長蕭捷，預料他將擔任人大副委員長。
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