台中市大秀國小學童因感念台灣921大地震時，土耳其救難隊當年在第一時間抵達台灣協助救災，如今土耳其發生百年大地震，學生及社區家長更感同身受。學生們日前製作種子飾品等小物，4日在學校門口義賣，獲得學區家長的熱烈迴響，所得全數送愛到土耳其和敘利亞幫助災民。

大秀國小今天上午九時起，於校園內舉辦義賣活動，獲得學區家長的熱烈迴響。(大秀國小提供)

大秀國小今天上午九時起，於校園內舉辦義賣活動，獲得學區家長的熱烈迴響。(大秀國小提供)

大秀國小每天中午都有安排小主播透過國語日報的時事新聞，進行午間新聞的播報，從開學後，全校師生不斷關注到2月6日土耳其發生7.8強震造成重大傷亡的消息，學校特別進行機會教育，將台灣在1999年9月21日時發生規模7.3的集集大地震時的情形及災害防救觀念融入防災課程當中。

大秀國小今天上午九時起，於校園內舉辦義賣活動，獲得學區家長的熱烈迴響。(大秀國小提供)

校長黃琴說，校方規畫這一場「義賣送愛土敘」活動，內容經過孩子們熱烈討論、集思廣益後，決定結合學校主題課程「花草立體拼圖」的木片及種子吊飾以及募集家鄉農民近期盛產的大頭菜、高麗菜等農產品；藉由孩子們的善心引發社會共鳴，在土耳其及敘利亞災後百廢待舉、急需國際奧援的同時，能夠拋磚引玉、集結大眾的愛心。

大秀國小隨即透過慈濟清水靜思堂發揮「人溺己溺」精神，協助土耳其和敘利亞地震災民度過難關。(大秀國小提供)

大秀國小今天上午九時起，於校園內舉辦義賣活動，社區志工也到場幫忙，今天共義賣3萬4000餘元，隨即透過慈濟清水靜思堂發揮「人溺己溺」精神，協助土耳其和敘利亞地震災民度過難關。