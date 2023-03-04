菲律賓今天（4日）再傳地方政治人物血案！菲國中部的東內格羅省省長在住所接見民眾時遭持武歹徒闖入，省長與5名平民當場身亡。槍手至少6人，身分不明，目前在逃。

美聯社報導，菲律賓東內格羅省（Negros Oriental）省長迪嘉摩（Roel Degamo），今天上午在位於班普羅納市（Pamplona）的自宅會見當地民眾，突然間3輛休旅車闖到宅邸門口，至少6人下車之後就朝人在門口的迪嘉摩與百姓開火，歹徒均持步槍、著軍式風格迷彩裝與防彈背心。迪嘉摩與至少5名民眾當場倒地不起。東內格羅省政界常有暴力火拼的事件發生。

警方說明，嫌犯一共10人，案發後，10人乘休旅車離開案發現場，後來嫌犯棄車逃逸。警方已設置攔查點，在全省發動大規模搜索逮人。

迪嘉摩的妻子珍妮絲（Janice Degamo）在臉書表示，除了她的丈夫，還有5名平民喪生。她在臉書張貼民眾身亡影片時強調，丈夫「不該就這麼送命，就算今天是星期六，他也會同省府官員為選民服務」。珍妮絲也是班普羅納市的市長，她要求正義必須得到伸張。

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos）聞訊後表示譴責。他說，當地村民到迪嘉摩宅邸求見是為了尋求醫療等生活協助，「政府會持續追捕這起歹毒、令人髮指犯行的作案人，直到繩之以法為止」。

小馬可仕並未透露太多案情，但他強調當局已整握明確方向偵辦，必將逮捕幕後主使者與殺手，「我們會找到你們的，最佳抉擇就是即刻投案」。

菲律賓政府信誓旦旦要打擊槍枝暴力，槍擊案時仍有所聞，即使地方政要也無法倖免，迪嘉摩遇刺就是最新個案。南部的南蘭佬省（Lanao Del Sur）省長阿迪翁（Mamintal Alonto Adiong Jr.）車隊2月17日遇襲，阿迪翁受傷、4名保鑣喪命，警方稱警匪駁火過程中擊斃一名嫌犯。

呂宋島北部的新比斯開省（Nueva Vizcaya）阿巴里鎮（Aparri）副鎮長阿拉米達（Rommel Alameda）座車，2月19日遭一名身穿警察制服的不明男子槍擊，阿拉米達與隨行5人身亡，槍手仍未就逮。