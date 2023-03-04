37歲韓國男團「JYJ」成員金在中原定2020年來台開唱，無奈遇上疫情延期，台灣粉絲苦等3年，終於在今（4日）於台北國際會議中心（TICC）舉辦「2023 KIM JAE JOONG ASIA TOUR CONCERT ＜ J-PARTY ＞ IN TAIPEI」演唱會，吸引2000名粉絲到場，他一身白馬王子造型帥氣登場，獻唱2首OST〈守護你〉、〈我們〉，貴為「東方神起」前主唱的他，開全麥的超強唱功，讓在場所有人大飽耳福。

金在中暌違4年來台開唱。（崢嶸歲月香港娛樂／希林國際提供）

金在中在疫情前幾乎每年都會訪台，開場便感慨地表示：「久違地見到大家，你們也很開心吧？終於可以來台灣唱歌給你們聽了」，聽到台下有粉絲笑喊「太過分了」，他委屈喊「我也很想來啊」，並稱自己提前幾天來台觀光，「發現好像沒有太大的變化欸，只有你們變老了」，接著繼續嗆粉絲，「我4年沒來，你們好像也多長了4歲吧，不過我年紀也不小了，果然大家都有點年紀，就算有口罩遮擋還是看得出來」，立刻被回嗆「太壞了」，他便安撫回道「反正我們都一起變老了嘛」。

而活動前1天，有50名買票的幸運粉絲可參加專輯簽名會，金在中忍不住抱怨：「有人說不久前結婚、有小孩或是有男友了，還有人說等太累了只好嫁人，但為什麼一定要跟我說呢？明明是不用跟我說也可以的呀。」又再度搞笑虧粉絲「你們連4年都等不了，讓我很心痛啊。」當然也不忘甜蜜約定，「我也是為了要來台灣等了4年，下次一定會早點來的，有些人已經結婚的人，下次就帶著老公一起來吧」。

金在中開全麥的超強唱功，讓在場所有人大飽耳福。（崢嶸歲月香港娛樂／希林國際提供）

不只抒情歌，金在中也帶來多首搖滾曲，唱到〈KISS B〉時，金在中還驚喜跳下台繞場一圈，與全場粉絲近距離接觸，回到台上後，他先是坐下喘口氣，並大喊「calm down」要大家冷靜，但寵粉的他，又決定臨時加碼，再度下台繞一圈，結束後看到粉絲依舊相當亢奮，讓他感動地用中文問「大家開心嗎？」聽到粉絲齊聲回「開心」，他還無預警用中文大喊「不敢相信」，並搞笑要粉絲記得選好看的照片上傳。