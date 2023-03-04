詐騙案件層出不窮，手法日新月異，為有效杜絕詐騙案件，內政部警政署署長黃明昭特別針對高發詐欺前5名錄製系列宣導影片，並針對詐騙手法解釋防範之道，期能讓民眾提高反詐騙意識，杜絕詐騙案件發生。桃園市大溪、楊梅警分局，透過清潔隊清運垃圾時，播放反詐廣播，還加碼市長張善政「現聲」合體，吸引民眾注意。

大溪警分局表示，平時強力宣導反詐，獲復興區公所區長游正英、民政課長陳萍及清潔隊長葉芬香大力認同，今日透過清潔隊垃圾車及回收車清運時，需穿街過巷的特性，重複播送張善政「打詐不打烊，警民合作好安心」及黃明昭「假愛情交友詐騙」防範之道，藉市長及署長柔性勸導、溫馨提醒，深入原民區各部落、復興區各風景點及區內大小巷弄間，提高原住民地區以及到復興區旅遊民眾反詐騙意識，期能加深民眾印象，杜絕詐騙案件發生。

大溪、復興區清潔隊垃圾車今播放張善政與黃明昭的反詐宣導廣播。（翻攝畫面／蔡明亘桃園傳真）

楊梅警分局也結合環境清潔稽查大隊楊梅區中隊，於清運車前往各地清運垃圾時，利用機會播放張善政與黃明昭錄製的反詐宣導音檔，針對假網路購物、投資詐財、解除分期付款、假愛情交友及假親友詐騙等5個常見詐騙手法，說明破解關鍵，以加深民眾印象，提升民眾防詐意識。

警方提醒，詐騙案件是當前犯罪類型的大宗，危害金融秩序且戕害人民財產，造成社會經濟損失，衍生各項治安問題，不容小覷，警方為展現打擊詐騙的決心，將結合市府各局處跨部門及在地機構團體，共組桃園打詐團隊，一同捍衛市民的財產安全與權益。

楊梅警分局表示，希望市民能與警方通力合作，以「事前預防重於事後查緝」之概念為目標，共同努力預防犯罪，一同肩負社會責任，將防詐意識推廣至全國各地，不放過任何角落，強化社會綿密安全防護網，互相協力來守護家園與財產安全；民眾生活上遇有任何疑問，均可直接至派出所或撥打165反詐騙專線洽詢。