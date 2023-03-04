近日天氣乍暖還寒，台中市政府警察局大甲分局后里分駐所所長梁兆瑋與后里所志工姊姊們，偕同舊社里里長結合舊社里社區發展協會，以「愛心」與「服務」為出發點，針對轄內弱勢家庭或獨居長者進行關懷、發送紅包及物資，盼能給他們溫暖與祝福。

警方指出，后里分駐所員警平日利用訪查時間，深入社區，發現獨居長者孤苦無依、行動不便或家境貧困者，需要關懷與協助者數戶，亟需幫助之弱勢家庭亦不少，於是特別結合舊社里社區發展協會以及后里所警察志工集結資源，分送暖暖的棉被給需要的長輩們。

后里分駐所長梁兆瑋與后里所志工姊姊們，針對轄內弱勢家庭或獨居長者進行關懷、發送紅包及物資，盼能給他們溫暖與祝福。（警方提供）

警方表示，透過一系列活動，讓長輩們在低溫中得到溫暖，讓愛心充滿社會各角落，並溫馨提醒關於低溫保健及治、交通宣導應注意事項，給予長者滿滿的關心，讓長者有備受重視的感覺。

大甲警分局呼籲，台灣社會已逐漸邁入高齡化，獨居長者及弱勢家庭亟需社會關懷，冀藉著這次關懷活動，加強聯繫平時已建立的良好的社區夥伴關係、給予民眾適時、適當、適切之協助，達成「警民一家親」的社區警察理念。警方並向民眾提醒及宣導交通及反詐騙的觀念，讓民眾除了開心領取愛心物資外，還能更加注意自身及財物安全。