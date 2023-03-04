為鼓勵新住民及其子女踴躍考取中華民國技術士檢定證照，移民署每年皆會提供「新住民及其子女培力與獎助(勵)學金」，但近日卻接獲許多新住民來電詢問關於證照獎勵金之申辦方式，為此金門縣服務站與專勤隊特別貼心舉辦課程，邀請新住民團體及符合申請資格者學習操作方式，協助順利完成申請。

移民署指出，今(2023)年度「新住民及其子女培力與獎助(勵)學金」報名期間為2月20日到3月20日，於系統完成線上申請後，下載申請表併附相關佐證資料，於3月27日前郵寄移民署即可完成報名。

移民署南區事務大隊金門縣服務站表示，近日因接獲許多新住民來電詢問關於證照獎勵金之申辦方式，因此金門縣服務站與專勤隊特別舉辦課程，邀請新住民團體及符合申請資格之新住民朋友到水頭港區旅客服務中心學習操作方式，現場並提供筆記型電腦及平板電腦，由服務站同仁及社工，按照步驟教導大家如何上網申請證照獎勵金。

移民署金門站舉辦「新住民及其子女培力與獎助(勵)學金」申請教學課程，協助學員順利完成申請程序。(圖／移民署提供)

金門縣新二代兩岸交流協會理事長羅建華表示，網路申請便利又快速，感謝金門縣服務站辦了這個教學活動；金門縣新女性權益協會理事長戴紅也表示，金門縣服務站常常舉辦新住民相關活動，每次參加的姐妹們都覺得收穫良多；金門縣南洋姐妹會理事長鄭氏僑螢則感性的說，他們也常鼓勵新住民姐妹去考廚師或美髮證照，不但有一技之長還能領取移民署證照獎勵金」。這次的課程讓新住民朋友不但都順利完成申請，也成為推廣種子與操作達人。

金門縣服務站表示，新住民及其子女培力與獎助(勵)學金除了能鼓勵取得台灣證照外，也能減輕報名負擔，歡迎符合資格者踴躍報名。

移民署另提醒，自今年2月1日起至6月30日止，推動「擴大逾期停(居)留外來人口自行到案專案」，專案期間自行到案者，採從「寬」處理，不僅免收容、繳納最低額度罰鍰2千元外，且不管制禁止入國期間，同時也鼓勵在場的朋友分享給目前滯台的同鄉親友，把握這次專案機會自行到案。