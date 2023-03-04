日本共同社4日引據外交消息人士透露，日韓兩國政府圍繞「原被征勞工」訴訟問題的磋商中，正在探討「一攬子」解決兩國之間懸而未決問題的方法，包括對原告的賠償問題、日本對韓出口管制和重啟首腦往來等。

報導說，由於韓國政府就勞工問題提出了顧及日本的解決方案，但卻引發韓國國內的反對，結合這一現狀，解決問題意在凸顯對日韓雙方都有好處。如果韓國方面發布解決方案，那麼日本將表示繼承過去的政府談話等。

原被征勞工問題是日韓之間最大的問題，也妨礙了其他課題的解決。據外交消息人士稱，工作層面正在彙總論點，進入了政治決策階段。政府間磋商迎來最後收尾。

兩國政府考慮以解決被征勞工問題為契機，為走向正常化依次採取措施，正在就此展開討論。日本外務省高官表示「若韓國正式敲定解決方案，日方也將作出可能的回應」。

外務省之間探討的步驟是，首先韓國政府正式宣布由韓國財團（基金）代替日企支付賠償金的解決方案，接下來日本政府將允許有意願的日企向財團捐款，並表明繼承過去的政府談話和《日韓共同宣言》，向原被征勞工等展現「道歉之意」。

之後，日本政府將撤銷2019年發動的半導體材料對韓出口管制，並重新把韓國列為安全保障出口管理上享受優惠措施的「白名單國家」。據分析，由於日本曾說明稱這些措施「與被征勞工問題無關」，因此會在韓國敲定解決方案後過一段時間再宣布。

雙方還考慮商討重啟日韓首腦每年一次互訪的「穿梭外交」。

1日，韓國總統尹錫悅出席「三一獨立運動」104周年紀念儀式並致辭。尹錫悅表示，三一抗日獨立運動距今過一個世紀，如今日本從過去軍國主義的侵略者轉變為與韓國共享普世價值、在經濟安全及全球問題上攜手合作的夥伴。

尹錫悅說，面對全球複合型危機和嚴重的朝核威脅等安全危機，韓美日三國合作比以往任何時候都要重要。我們應與共享普世價值的國家團結合作，為擴大世界公民的自由、實現全球共同繁榮貢獻力量。

但韓國國內有觀點譴責尹錫悅遺漏了「加害方真誠道歉，才能走向未來」的訊息，助長「親日史觀」。韓國總統室一名高官3日回應說，此次總統講話包含治癒歷史創傷，為走向未來先回顧歷史，實現國家富強以防重蹈歷史悲劇的覆轍，具備能審視世界歷史之變的慧眼等內容。這些都是被歷屆政府所強調的，歷屆總統的講話也都與此相同。