韓國男星李鎭赫2015年以韓團「UP10TION」出道，後來因參加選秀節目《Produce X 101》爆紅，近年來轉戰戲劇圈，曾演出《為何是吳秀才》等夯劇，暌違3年再度來台，今（4日）晚間在台北Legacy Max信義劇場舉辦「2023 LEE JIN HYUK LIVE CONCERT [4eVer] IN TAIPEI」演唱會，挑戰演唱台劇《想見你》主題曲〈想見你想見你想見你〉，上場前更狂秀惡補的「尖叫聲」、「一起唱」等中文，還把昨跟記者學到的流行語「不敢相信」，直接變成口頭禪。

李鎭赫前一天前往寧夏夜市，大嗑台灣美食。（大藝未來國際有限公司提供）

李鎭赫在前1天更前往寧夏夜市，大嗑香腸、芒果冰跟地瓜球等台灣美食，原本還想吃更多，但看到蚵仔煎的排隊隊伍實在太長，他搞笑表示：「因為要等1個半小時，所以我只好放棄，其實我主要的目的是想拍帥氣照片上傳到IG，想說都來台灣了，就要拍台灣青春偶像劇那種照片。」逛夜市的途中遇到韓國遊客認出他，李鎭赫表示「很感謝有人認出我」，也覺得能在台北走走真的滿有趣的，而工作人員事後還買了雞排、鍋貼、珍珠奶茶、牛軋餅，讓他帶回飯店繼續品嘗。

李鎭赫看到粉絲製作的應援影片，還感動到眼眶泛淚。（大藝未來國際有限公司提供）

他今共演唱19首歌，活動尾聲，看到粉絲製作的應援影片，還感動到眼眶泛淚，直呼「常收到來自台灣V團（官方粉絲名）的禮物跟卡片，看到這些真的覺得很溫暖，給我很大的力量，能來台灣見到你們就是對我最大的鼓勵」。他預計明（5日）離台，班機不公開。